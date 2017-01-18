20 milyonluk topçu!

AJANSSPOR- Antalyaspor'un Queen's Park Rangers'tan transfer ettiği Sandro, 3.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Brezilyalı orta sahanın 3.5 sene için 5 milyon Euro (Yaklaşık 20 milyon TL) kazanacağı öğrenildi.

Brezilya basınının önde gelen kuruluşu Globo Esporte, Sandro'nun Antalyaspor'a imzası sonrası oyuncunun Çin standartlarında bir ücret kazanacağını yazmıştı. Fakat bunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ada basını Sandro'nun Queen's Park Rangers'tan yıllık 2.7 milyon Euro kazandığını iddia edilmişti.