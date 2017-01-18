Aatif'a sürpriz talip!

Bursaspor 2. Başkanı Ali Ademoğlu, Radyospor'a Aatif transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AJANSSPOR ÖZEL/ Özgür SANCAR-

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunun Ademoğlu, "Transfer çalışmalarımızı teknik heyet ve komitemiz tarafından sürdürüyoruz. Aatif için başkanımız Ali Ay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile telefon görüşmesi yaptı. Aatif'ı çok istiyoruz, olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum.

Yasin Öztekin'in gündemimizde olduğunu söylüyorlar, Bursaspor büyük bir kulüp çok geniş bir alanda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Portekiz'den bir oyuncu gündemimizde" diye konuştu.