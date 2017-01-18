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Adanaspor'dan taraftara destek çağrısı
18 Ocak 2017 , 19:14
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktör Levent Şahin, sezonun kalan bölümünde daha başarılı bir performans ortaya koyacaklarına inandığını söyledi.
Osman Yereşen Tesisleri'ndeki gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Levent Şahin, takım olarak doğru yolda olduklarını dile getirerek, "Biz doğru yoldayız. Doğru ve coşkulu çalışıyoruz. Geriye 17 maç kaldı. Her maç bizim için önemli ve değerli." dedi.
Özellikle deplasman maçlarından puan çıkarmanın kendileri için önemine değinen Şahin, "Deplasmanda oynadığımız bütün maçlarda puan veya puanlar almaya çalışacağız. Ayrıca oynadığımız futbolun üstüne katarak gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
- Taraftara destek çağrısı
Levent Şahin, ligin kalan bölümünde taraftarlarının desteğine büyük ihtiyaç duyduklarını anlattı.
Adanasporlu futbolseverlere çağrıda bulunan Şahin, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 2-2 berabere tamamladıkları Fenerbahçe karşılaşmasını bir başlangıç olarak gördüklerini vurgulayarak, "Başlangıcımız Fenerbahçe maçıydı, bitiş de Fenerbahçe karşılaşmasıyla olacak. İnanılmaz etkileniyorum. O kadar küçük grubun orada seslerini duymak, orada olduklarını hissetmek..." diye konuştu.
Bu arada Adanaspor, ligin 18. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ardından bazı taraftarlar, Şahin'e çiçek verirken, futbolculara da tatlı ikram etti.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Adanaspor
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