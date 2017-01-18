Advocaat ile Skype'ta konuşmuş!

AJANSSPOR- Zorya Teknik Direktörü Yuri Vernydub, Oleksandr Karavaiev'in Fenerbahçe'ye transferine dair önemli detaylar paylaştı.

Ukrayna basınına verdiği röportajda Karavaiev'in Fenerbahçe'den transfer teklifi geldiğinde ilk kendisini aradığını belirten Vernydub, "Öğrendim ki Dick Advocaat ile tercüman aracılığıyla Skype üzerinden görüntülü bir konuşma gerçekleştirmiş. Advocaat onu çok istediğini söylemiş. Ben onun sezon sonuna kadar kalmasını isterdim. Ama böyle bir teklif geldiğinde yapacak bir şey yok. Türkiye denince Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray akla geliyor. Düzenli olarak Avrupa kupalarında boy gösteriyorlar. Karavaiev'in hevesini kırmak istemedim çünkü burada maddi anlamda da zorluklar yaşanıyor. Ödemeler gecikmeli ya da eksik yapılıyor. O bizim için her şeyini verdi. Onu tutamazdık. Tekrar ediyorum böyle önemli bir kulüpten teklif almayı hak etmişti. Onun adına mutluyum" ifadelerini kullandı.

Karavaiev'in Türkiye Ligi'ne uygun olup olmadığını da değerlendiren 50 yaşındaki teknik adam, "Dick Advocaat gibi profesyonel bir ismin kanatları altında olması onun için önemli. Fenerbahçe'nin ne kadar çok yıldız isme sahip olduğunu söylemiyorum bile. Bu, Karavaiev için önemli bir kariyer adımı. Belçika ya da Hollanda'da küme düşmeye oynayan ya da Macaristan Ligi'ne gitmedi. Kimseyi incitmek istemem ama Ukrayna Ligi de Türkiye'nin aşağısında" dedi.