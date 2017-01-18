- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Advocaat'tan büyük rest!
18 Ocak 2017 , 09:13
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Hollandalı teknik adam, ligdeki kaderlerini belirleyecek mücadele öncesi oyuncularına sert yüzünü gösterecek: Seneye Fenerbahçe forması giymek isteyen, Başakşehir maçında bunu kanıtlayacak. Bu sizin son şansınız.
Fenerbahçe, ikinci yarının ilk 4 haftasında fikstür avantajını kullanarak zirveyle arasındaki farkı kapatmak istiyordu. Ancak rakipleri 17. haftayı kayıpsız geçerken; Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de büyük bir şok yaşayıp lig sonuncusu Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı, lider Başakşehir’in 7 puan gerisine düştü. Bu maç moralleri alt üst ederken, takıma fazlasıyla kızan Dick Advocaat karşılaşma sonrası suskun kalmayı tercih etti.
Ancak yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yapan tecrübeli çalıştırıcı, bundan sonra çok daha sert ve disiplinli davranma kararı aldı. ekibiyle değerlendirme yaptı Cor Pot ve Mario Been’le Başakşehir maçı hakkında değerlendirmedebulunan Advocaat, “Artık kayba tahammülümüz yok. Kendimizi çok zor bir duruma soktuk. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymek isteyen futbolcular, Başakşehir karşısında bunu kanıtlayacak. Bu değerli kulübün parçası olmak isteyen, Başakşehir maçını alır” ifadelerini kullandı.
Hollandalı çalıştırıcı, oyuncularıyla yapacağı maç toplantısında da bu mesajı kendilerine net bir şekilde iletecek, “Bu karşılaşma sizin son şansınız” diyecek. (Fanatik)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar