Advocaat'tan oyuncularına fırça!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Adanaspor maçına "Nasıl olsa kazanırız" düşüncesi ile çıktıklarını, bunu kabullenemeyeceğini belirtti.

Oyuncuları ile bir toplantı yapan Hollandalı hocanın, dünyada en güçlü takımların bile bu anlayışla hareket etmediğini, oynanmadan hiçbir maçın kazanılmayacağını belirttiği ve “Puan kaybetme şansı olmayan, her maçı neredeyse kazanmak zorunda olan bir takımız ama siz durum bunun tersiymiş gibi davranıp skoru kabullendiniz” dediği öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Adanaspor’a kaybedilen iki puan ve kötü oyun üzerine dün takımla bir toplantı gerçekleştirdi. Berabere sonuçlanan maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Hollandalı hoca karşılaşmanın analiz ve değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda ciddi eleştiriler söz konusu olsa da öncelikle maç içindeki teknik hatalar üzerinde durulduğu öğrenildi. Ardından tek tek eleştirilerini sıralayan Hollandalı teknik adam, oyuncularının sahaya “Nasıl olsa kazanırız” mantığı ile çıktığını, bunu kabullenemeyeceğini ifade etti.

Advocaat dünyada en güçlü takımların bile bu düşünce ile sahaya çıkamayacağını ve maçın oynanmadan kazanılamayacağını aktardı. Fenerbahçe hocasının ikinci eleştirisi ise takımın skoru kabullenmesiydi. Hollandalı çalıştırıcı, “Puan kaybetme şansı olmayan, her maçı neredeyse kazanmak zorunda olan bir takımız ama siz durum bunun tersi gibiymiş davranıp skoru kabullendiniz” ifadelerini kullandı.

Dikkat istedi

Hollandalı teknik adamın son eleştirisinin ise gol vuruşlarıyla ilgili olduğu belirtildi. Maçın son bölümlerinde fırsatlar yakalanmasına rağmen bir türlü beklenen golün gelmemesine Advocaat da tepki verdi, oyuncularından son vuruşlarda daha dikkatli olmalarını istendi. (Milliyet)