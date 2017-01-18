Akhisar Belediyespor'da hedef Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'de 21 Ocak Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor'un kulüp basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, müsabakayı çok önemsediklerini bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor'u 4 golle mağlup ettiklerini ve moral kazandıklarını söyledi.

Ligdeki Kayserispor maçına odaklandıklarını belirten Acar, "Önümüzde lig için çok önemli ve kritik bir maç var. Kayserispor maçını önemsiyoruz. Takımımız tüm dikkatini bugünden itibaren lige verdi. İnşallah Kayserispor maçından puanlar ile ayrılarak ligde hak ettiğimiz konuma geleceğiz." diye konuştu.

Acar, müsabaka biletlerinin VIP 20, kapalı 15, maraton Akigo 11 ve misafir takım kale arkası 10 lirada satışa çıktığını kaydetti.

- Vaz Te gollerine devam ediyor

Türkiye Kupası maçında Bursaspor karşısında takımının 4 golünü de atan Ricardo Vaz Te, bu sezon kupada 5 müsabakada 12 gole ulaştı.

Bu sezon 3. eleme turu dahil Akhisar Belediyespor'la kupada 5 maça çıkan Vaz Te, bu karşılaşmaların hepsinde gol sevinci yaşadı. Portekizli oyuncu, Bursaspor'a 7, Aydınspor 1923 ve Nazilli Belediyespor'a ikişer, Ümraniyespor'a 1 gol attı. Grup aşamasında 12 gole ulaşan Vaz Te, şimdiye kadar en skorer isim olarak dikkati çekti.

Vaz Te, ligde ise Galatasaray, Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol attı.