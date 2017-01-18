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Akhisar'da Vaz te fırtınası!
18 Ocak 2017 , 14:44
Akhisar Belediyespor'un golcüsü Ricardo Vaz Te performansıyla göz kamaştırıyor. 2 kupa maçında Bursaspor'a tam 7 gol atan yıldız forvet, kupada toplam 5 maçta 12 gole ulaştı.
Akhisar Belediyespor'da Ricardo Vaz Te fırtınası esiyor... Portekizli golcü, muhteşem performansını birbirinden güzel gollerle süslüyor.
Vaz Te 4-1'lik galibiyetle sona eren Bursaspor maçında tam 4 gole imzasını koydu. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk grup maçında da Bursaspor ağlarını 3 kez sarsan Vaz Te, Timsah'a 2 karşılaşmada tam 7 gol attı.
31 yaşındaki forvetin böylece kupada 5 maçta 12 golü oldu.
Kaynak : Skorer
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