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Anlaşma bozuldu! Ertuğrul Sağlam...
18 Ocak 2017 , 11:57
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hüseyin Kalpar’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam’ı getirdiğini ve deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu.
İstanbul’da yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandığı belirtilse de son gelen haberler bu anlaşmanın bozulduğu yönünde. Sağlam'ın, 10:20 uçağıyla Antalya'ya, oradan da Alanya'ya geçmesi bekleniyordu. Trt Muhabiri Barış Yurduseven’in iddiasına göre ; Alanyaspor ile Ertuğrul Sağlam arasındaki anlaşmanın kısa bir süre içinde bozulduğu iddia edildi. Kulüpten ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Alanyaspor - Ertuğrul Sağlam görüşmesiyle ilgili tüm detayları Ajansspor'dan takip edebilirsiniz...
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
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