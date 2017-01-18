Anlaşma tamam!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve devre arasında Joao Pereira, Emmanuel Mas ve Olcay Şahan gibi oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'un Napoli forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Omar El Kaddouri ile ilgilendiği öne sürüldü.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Omar El Kaddouri konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Bordo mavili idarecilerin, Faslı oyuncuyu ikna etme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Omar El Kaddouri'nin vereceği karara göre transferin gerçekleşebileceği ifade edildi. (Fotospor)