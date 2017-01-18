- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Antalyaspor'dan farklı hazırlık
18 Ocak 2017 , 17:26
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Antalyaspor: 4 - Kemerspor 2003 : 1
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekibi Kemerspor 2003 ile yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki statta oynanan karşılaşmaya Antalyaspor; Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Horic, Yusuf Çelik, Motta, Sandro, Yekta Kurtuluş, Rennie, Makoun, Serdar Özkan ve Emre Güral ilk 11'i ile çıktı. Konuk takım Kemerspor 2003 ise Hüseyin Daş, Ufur Er, Burak Koçer, Zekeriya Çakırca, Volkan Can, Sergen Çelik, Barış Sağır, Deniz Ataç, Ali Aydemir, Burak Dost ve Umut Dilek ilk 11'i ile sahada yer aldı.
Antalyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1. dakikada Rennie, 35. dakikada Motta ve 43. dakikada Emre Güral'ın golleriyle 3-0 önde kapattı. Süper Lig temsilcisi karşılaşmanın 60. dakikasında Emre Güral ile bir gol daha bulurken, konuk takımın tek golünü 88. dakikada penaltıdan, sonradan oyuna giren Selçuk Çınar kaydetti.
Karşılaşmayı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve az sayıda taraftar izledi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar