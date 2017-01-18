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Beşiktaş fikir değiştirdi!
18 Ocak 2017 , 09:17
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Ryan Babel ve Matej Mitrovic takviyelerinin ardından santrfor transferi yapmayacağı belirtilen Beşiktaş yönetimi geri adım attı.
Daha önce gündeme gelmesine karşın herhangi bir somut adım atılamayan Fernando Torres için sürpriz bir hamle yapan başkan Fikret Orman, Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo ile görüşme gerçekleştirdi. Fernando Torres ile ilgilendiklerini ve düşük bir fiyata transfer etmek istediklerini söyleyen Orman’a Cerezo, “Bize bedava geldi. Şu anda fazla şans da bulamıyor. Alacaklarına karşılık size bedelsiz satabiliriz. Siz oyuncuyu ikna edin yeter” karşılığını verdi.
Bu görüşmede iki kulüp başkanı Fernando Torres’in bedelsiz Beşiktaş’a verilmesi konusunda el sıkıştı.
Daha sonra Torres ile görüşen başkan Fikret Orman ve yönetici arkadaşları 33 yaşındaki golcüye 2 milyon Euro’ya yakın bir ücret teklif etti.
Türkiye’ye gelip gelmeme konusunda kararsız olan Torres’in özellikle yaşanan terör saldırıları nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.
Düşünmek için zaman isteyen tecrübeli golcü, “Evet” derse Siyah-Beyazlılar, flaş bir transfere imza atacak. Ancak olumsuz bir durum halinde ise Beşiktaş yönetimi forvet transferini kapatacak, başka isme yönelmeyecek. (Habertürk)
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