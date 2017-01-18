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''Bugün Sosa ile görüşeceğim''
18 Ocak 2017 , 15:31
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AJANSSPOR- Jose Sosa'nın menajeri Favio Bilardo'dan italyan basınına önemli açıklamalar geldi.
Calciomercato'nun sorularını yanıtlayan Bilardo, Sosa'yla birçok takımın ilgilenmesinin gayet normal olduğunu söylerken, "Ama onun düşüncesi net. kulübün ona olan güveni ve yatırımını boşa çıkarmak istemiyor. O ve ailesi Milano'da oldukça mutlu. Şu anda ona gelecek şansı bekliyor. Kupada Torino'ya karşı iyi işler yaptı. Milan da bize onu satma gibi düşüncesi olmadığını iletti. Onunla henüz görüşmedim, bu akşam bir araya geleceğiz. Bilirsiniz ki transfer dönemlerinde her şey bir anda değişebilir. Ama bizim düşüncemiz net" ifadelerini kullandı.
Bugün Sky Italia'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Sosa'ya 2.5 yıllık 15 milyon Euro önerdiği fakat Arjantinli'nin bu teklifi reddettiği belirtilmişti.
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