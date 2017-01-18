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Bursaspor'da mesai başladı..
18 Ocak 2017 , 16:42
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Adanaspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklara başladı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Yeşil-beyazlılarda, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda dün akşamki Akhisar Belediyespor maçında forma giyen oyuncular kondisyon salonu ve havuzda, diğer oyuncular ise sahada çalıştı.
Isınma koşularıyla başlayan, 5'e 2 pas-pres ve yarı sahada 1'e 1 hücum-savunma çalışması ile devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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