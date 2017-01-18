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Caceres tehlikesi!
18 Ocak 2017 , 14:51
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
-AJANSSPOR
Uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde bulunan Uruguaylı stoper Martin Caceres'in, son yıllarda yaşadığı sık sakatlıklar akıllara soru işareti getiriyor.
Sezon başında Serie A ekibi Juventus tarafından serbest bırakılan Martin Caceres, 2014-2015 sezonunun başından beri ligde kulübünün oynadığı 95 maçın 79'unu kaçırdı.
Juventus kariyerine ilk olarak 2009-2010 sezonunun başında Barcelona'dan kiralanarak başlayan Caceres, o seneden beri dönem dönem formasını giydiği kulübüne, 2012-2013 sezonunun başında Sevilla'dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Şu anda boşta olan tecrübeli stoper, Serie A kariyerinde 77 maçta 4 gol 3 asistlik performansa imza atmıştı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
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