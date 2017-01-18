Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyun yapılarına göre transfer yaptıklarını söyledi.

Medipol Üniversitesi Hastanesi'nin Bağcılar'daki yerinde gerçekleştirilen "Spor ve Sporcu Sağlığı" konulu panelde soruları yanıtlayan Avcı, transfer politikasındaki anlayışlarıyla ilgili bilgi verdi.

Avcı, takımı adım adım geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Doğru dokunuşlar yapmaya çalışıyoruz. 35 yaşında da futbolcu alabiliriz, 20 yaşındaki oyuncuyu da transfer edebiliriz. Oynattığımız sisteme uygun hareket ediyoruz. Oyun profiline uygun neyse ona göre hareket ediyoruz." dedi.

Devre arasında 3 oyuncu aldıklarını hatırlatan Abdullah Avcı, şunları söyledi: "Biri Cengiz Ünder gibi Türk futbolunda ses getirecek İrfan Kahveci. Onun da hedefleri var. Egemen Korkmaz 5 şampiyondan dördünde oynamış sol ayaklı stoper. Sol ayaklı stoper önemlidir. Bizde iki oyuncu var. Schalke'den Junior'u aldık. Parça parça değişik oyunlar oynuyoruz. Türkiye'de herkes sabırsız davranıyor. 'Savunma mı oynuyorsunuz?' diyorlar. Artık rakipler bize kapanmaya başladığında hücumcu beklere ihtiyaç duyacağımız için Junior'u tercih ettik."

Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili konuşan Avcı, "Dışarıdaki insanlar bize inanılmaz saygı gösteriyor. Bence bu saygı şampiyonluktan daha önemli." diye konuştu.

Avcı, oyuncunun yaptığı antrenmanın önemi kadar, beslenmesi ve dinlenmesinin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Antrenmanı iyi yapabilirsin ama iyi beslenmiyorsan, iyi dinlenmiyorsan amacı olmuyor. Takımda Hakan Özmert dışında eksik yok." diyerek sözlerini tamamladı.