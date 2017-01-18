Dzeko aşkı yeniden alevlendi!

Galatasaray yönetimi, Japonya’dan Lukas Podolski için gelen cazip teklif sonrasında hedef büyüttü. Galatasaray'ın yıllardır peşinden koştuğu Edin Dzeko bu kez Aslan olabilir.

Galatasaray'da yaşanan transfer hareketliliği baş döndürüyor. bir yandan harıl harıl oyuncu arayan sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Lukas Podolski'ye Çin'den sonra Japonya'dan da talip çıkması Galatasaray'ın iştahını kabarttı. Alman futbolcuyu 8 milyon Euro'ya satmayı planlayan yönetim, bu parayı roma forması giyen Edin Dzeko'nun transferi için kullanacak. Her transfer döneminde sarı-kırmızılı kulüple adı anılan Boşnak golcü için yeniden girişimler başlayacak.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Roma'nın kapısını cazip bir teklifle çalmayı planlayan Galatasaray, Podolski'den gelecek paranın üzerine de ilave ederek İtalyan kulübünü ikna etmenin yollarını arayacak. Takımı gençleştirmek isteyen Roma'nın iyi bir fiyata transfere onay verebileceği konuşuluyor. 30 yaşındaki Boşnak golcüye de 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık uzun süreli bir sözleşme önerilecek. İtalya Ligi Serie A'ya müthiş bir başlangıç yapan ancak son haftalarda düşüşe geçen Dzeko, 20 maçta 12 gol-2 asistle oynadı.