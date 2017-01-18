"Eğer sakatlanmasaydı..."

Siyah-beyazlı idareciler, Osmanlıspor’a attığı nefis golle galibiyetin mimarı olan Brezilyalı yıldızın kalitesini bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Talisca ise “Sakatlıktan sonra lige golle döndüm. Umarım böyle devam ederim” dedi.

Beşiktaş’ın sezon başında sürpriz şekilde Benfica’dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca, Osmanlıspor maçında attığı harika golle galibiyette başrolü oynarken, siyah-beyazlı yöneticileri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Beşiktaşlı yöneticilerin maç sonrasında, “İyi ki Talisca’yı almışız. Kalitesini yine gösterdi” yorumunu yaptığı, Brezilyalı oyuncunun ise Beşiktaş forması giymekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Milliyet’e daha önce verdiği röportajda esprili bir dille, “Başkan biraz paraya kıysın!” diyerek, Başkan Fikret Orman’a bonservisi konusunda mesaj yollayan Talisca, Osmanlıspor maçının ardından, “Sakatlıktan sonra lige golle döndüm. Çok mutluyum. Umarım hep böyle devam ederim” dediği vurgulandı.

Brezilyalı oyuncunun performansını maçtan sonra değerlendiren Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin ise “Talisca eğer ligin ilk yarısında sakatlanmasaydı 6-7 puan fazla toplardık. Şenol hocanın elinde sezon sonuna kadar çok iyi işler yapacak. Takımın eksik parçasını tamamlıyor. Arkadaşlarıyla çok iyi uyum sağladı” yorumunu yaptıkları belirlendi.

Bu arada Talisca’yı ilk etapta bir sene kiralamayı düşünen fakat İzleme Komitesi’nin ısrarlarıyla bu süreyi iki seneye çıkartan Beşiktaş Yönetimi, İzleme Komitesi Başkanı Gökhan Keskin’e teşekkür etti. Talisca’nın pahalı olan bonservisini her fırsatta indirmeye çalışan Beşiktaş Yönetimi bu konuda sezon sonu Benfica ile pazarlık masasına oturmanın hesaplarını yapıyor.

Müthiş ikiliden 16 gollük katkı

Beşiktaş, Süper Lig’in 17 haftalık bölümünde rakip fileleri 30 kez havalandırırken, Cenk Tosun ile Anderson Talisca toplamda 16 gole imza attı. Kartal’ı, Osmanlıspor deplasmanında galibiyete uçuran ikiliden Cenk Tosun 11 gole ulaştı, 80 gün sonra lig maçında forma giyen Talisca ise 5. golünü attı.

Siyah-beyazlı takımda gollerin yüzde 53.3’lük bölümünü Cenk-Talisca ikilisi kaydetti. Talisca’nın takıma katılmasıyla bu ikilinin son maçlarda hücumdaki katkısı da artmaya başladı. Beşiktaş son 4 lig maçında 6 gol atarken, bunların 5’ini Cenk ile Talisca attı. Cenk bu 4 karşılaşmada 4 gol atarken Talisca ise bir kez fileleri havalandırdı.

Talisca farkı

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell’in GollerCepte uygulamasında 17. haftanın en popüler golü Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca’dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 17. haftasında atılan toplam 27 gol, 111 bin 568 kez izlenirken, Talisca’nın çok klas bir vuruşla kaydettiği siyah-beyazlıları Osmanlıspor deplasmanda 1-0 öne geçiren gol, 17 bin 752 kez takip edildi.

‘Sen bir yıldızsın oğlum!’

Anderson Talisca eleştiri oklarına hedef olan Ricardo Quaresma’ya destek verdi. Kişisel Instagram hesabından Quaresma ile kucaklaştığı bir gol sevincini paylaşan Brezilyalı oyuncu, “İdol” diye yazdı. Quaresma ise genç takım arkadaşına, “Sen bir yıldızsın oğlum!” yorumunu yaptı. (Milliyet)