Emenike'den veda mesajı!

Fenerbahçe'de istikrarsız performansı ve disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılan Emanuel Emenike, Instagram hesabında veda niteliğinde bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe'de istikrarsız performansıyla teknik direktör Dick Advocaat'ın gözüne giremeyen Emmanuel Emenike, kadro dışı bırakılmıştı. Şu sıralar adı Sparta Prag ile anılan Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından akılları karıştıran bir paylaşıma imza attı.

Emenike Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlardan bir görüntüyü paylaşarak; 'keyif aldım' yazdı. (Vatan)

İşte o paylaşım: