Fener direnemedi, Gençler zirveyi garantiledi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadyumunda, karşı karşıya geldi. Karşılaşma her iki takımında bulduğu 2 golle 2-2 berabere sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği liderliği garantilemiş oldu. Fenerbahçe ise 2. olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

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