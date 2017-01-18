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Fener direnemedi, Gençler zirveyi garantiledi!
18 Ocak 2017 , 21:47
Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadyumunda, karşı karşıya geldi. Karşılaşma her iki takımında bulduğu 2 golle 2-2 berabere sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği liderliği garantilemiş oldu. Fenerbahçe ise 2. olarak gruptan çıkmayı garantiledi.
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