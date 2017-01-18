- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
'Fenerbahçe Farfan ile ilgileniyor'
18 Ocak 2017 , 18:20
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Perulu basını, Farfan ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği, bonservisi elindeki oyuncunun transferinin yakın olduğunu ileri sürdü.
İtalya çıkarmasında Jose Sosa konusunda henüz çözüme ulaşamayan Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. Peru'nun Libero gazetesine göre sarı-lacivertliler, kanat hücumcusu Jefferson Farfan ile ilgileniyor.
Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Robin van Persie'ye ideal bir partner aradığı, JF17 lakabıyla tanınan futbolcunun bu yüzden gündeme geldiği bildirildi. En son Abu Dabi ekibi Al Jazira'da forma giydikten sonra bir süredir boşta olan oyuncunun bonservis bedeli olmaksızın transfer edilebileceği ve Avrupa Ligi'nde de görev alabileceğine dikkat çekildi.
3 aydır maç yapmadı
Ekim 15 'ten bu yana, yani üç aydır profesyonel bir maçta forma giymeyen Perulu futbolcunun da, Avrupa Ligi'nde boy göstererek tekrar milli takıma dönmek istediği için Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi. Transfer için detayların kaldığı savunuldu.
Skorer
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar