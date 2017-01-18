Fenerbahçe grubu ikinci bitirdi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara 19 Mayıs Stadyumunda, karşı karşıya geldi. Karşılaşma her iki takımın da bulduğu 2 golle 2-2 berabere sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği liderliği garantilemiş oldu. Fenerbahçe ise 2. olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Gençlerbirliği: 2 - Fenerbahçe: 2

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Dos Santos, Kulusic, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 46 Vedat Muric), Isaah, Scekic (Dk. 46 Milinkovic), Ring (Dk. 71 Matei), Khalli, Aydın Karabulut, Serdar Gürler

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Kadir Kaan Özdemir, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Karavaiev, Caner Koca (Dk. 46 Alper Potuk), Stoch, Chahechouhe (Dk. 83 Muhammed Samed Karakoç)

Goller: Dk. 24 Karavaiev, Dk. 43 Caner Koca (Fenerbahçe), Dk. 29 Serdar Gürler (Penaltıdan), Dk. 84 Vedat Muric (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 27 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 39 Scekic (Gençlerbirliği), Dk. 65 Yiğithan Güveli, Dk. 80 Salih Uçan (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı, 2-2 berabere bitti.

24. dakikada soldan ceza alanına giren Stoch'un ortasında, iyi yükselen Karavaiev, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada hakem Ümit Öztürk, İsmail Köybaşı'nın Aydın Karabulut'u ceza alanında düşürmesi sonucunda penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı kaleci Fabiano'nun sağından ağlara göndererek, skoru 1-1 yaptı.

43. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Hopf'un hatası sonucunda, Fenerbahçe tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Hopf'un yumruklayarak uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı çizgisi üstünde buluşan Caner Koca'nın vuruşunda top, yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

61. dakikada Milinkovic'in pasında ceza alanında topla buluşan Muric'in, kaleci Fabiano ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

84. dakikada Aydın Karabulut'un pasında kaleci Fabiano ile karşı karşıya kalan Vedat Muric, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.