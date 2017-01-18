Fenerbahçe'deki asıl problem!

Hürriyet gazetesi yazarı Ateş Bakan, Fenerbahçe'deki verimlilik ve ciddiyet problemine dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı:

"Orta saha oyuncusu olarak transfer edilen Alper, yıllarca kanat oyuncusu olarak oynadı. Aslında, “oynadı” denemez, “yedek bekledi” demek daha doğru(!)…

Yıllar sonra Advocaat, Alper’i yeniden keşfetti(!) ve orta sahada görev verdi…

Neden bu kadar geç kalındığı, “kulübün kurumsal hafızası” konusu ile birlikte sorgulanmalı!

Fenerbahçe’nin tam dört tane santraforu var;

Bu mevki için yıllık ödenen para, en yakın rakibinin 3 misli(!)

Alınan verim, rakiplerinin üçte biri değil(!)

Emenike kadro dışı, Sow Afrika kupasında, Van Persie müzmin sakat, Sınırlı yetenekleri ile Fernandao ise sürekli ofsaytta(!)

Bir pozisyon için yılda 15-20 milyon Euro civarında para ödeyip oradan sonuç alamıyor iseniz, başarı hayaldir…

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Fenerbahçe’de, kapasitesinin üstünde futbol oynayan kaç tane oyuncu var?

Soruyu başka türlü soralım;

Fenerbahçe’ye geldikten sonra oyununu geliştiren kaç oyuncu var?

Geriye giden kaç oyuncu var?

Bana bu sezon, istikrarlı biçimde fayda veren oyuncuları sayabilir misiniz?

Ben sayayım;

Hasan Ali, Şener, Mehmet Topal ve Kjaer…

Bu listeye Lens’i de yazmam gerek ancak Avrupa Liginde oynanan 6 maçın 3 maçını, Türkiye Liginde 17 maçın 4 maçını kaçırdığı için yazamadım…

20 oyuncu kapasitelerinin altında top oynuyor ise gelişme gösteren bir tane oyuncu yok ise bu konu, antrenörden bağımsız biçimde süreklilik gösteriyor ise;

Bu kulüpte, verimlilik problemi vardır…

Büyük paralar ile alınan oyunculardan gerekli randıman alınamıyor demektir…

Bu konu, sadece antrenör ile ilgili değildir…

Kulübün, menajerinden başkanına, doktorundan masörüne kadar ilişkilidir…

Hatta o kulübün duvarlarının, perdelerinin, soyunma odasının, taraftarının, masörünün bile sorumluluğu vardır… Kulübün kültürü, havası, oyuncuyu bu hale getiriyordur…

Ahmet’in yerine Mehmet’i almak Dünya’nın en kolay işidir ancak maliyetlidir…

Mesele, elindeki Ahmet’ten maksimum verimi alabilmektir…

O da, özellikle son yıllarda, Fenerbahçe’de mümkün olmamaktadır!

Ciddiyet:

Her maçı aynı şekilde ciddiye alarak hazırlanmak ve oynamaktan bahsediyorum…

Aatif’ın ilahlara kurban verildiği gol olan pozisyonda, “Ozan’ın geri koşuşunu” izlerseniz, ne demek istediğimi anlarsınız…

Souza’nın verilmeyen penaltısında, Fernandao’nun dizleri üzerinde, ofsayt pozisyonunda, maçı bile takip etmeden dakikalarca duruşuna dikkat ile bakarsanız, ne demek istediğimi anlarsınız…

Bunlar detaylar, gözden kaçabilir…

Şimdi ben size son 10 yılın istatistiklerini vereceğim…

Son 10 yıllık istatistik gözden kaçamaz, doğruluğu da tartışılamaz…

Oyuncuların nasıl maç seçtiklerinin istatistiğidir bu…

Önce, son 4 büyük takımın 10 yılda, Türkiye Liginde, “kendi aralarında” yaptıkları maçlara göre puan cetveli:

�O G M B A Y P

1.Fenerbahçe 63 34 11 18 99 52 120 2.Galatasaray 63 27 21 15 84 71 96 3.Beşiktaş 63 20 27 16 76 86 76 4.Trabzonspor 63 12 34 18 46 96 54

Gördüğünüz üzere Fenerbahçe’nin ezici bir üstünlüğü var…

En yakın rakibi Galatasaray’a 24 puan fark atmış… Beşiktaş ile arasında 44 puan fark var…

Birde aynı dönemde yani son 10 yılda kazanılan şampiyonluk sayısına bakalım;

Galatasaray: 4

Beşiktaş: 2

Fenerbahçe: 2

Bursaspor: 1

Trabzonspor: 0

Tam 63 maç ve 10 yıl içinden çıkan bir istatistik bu;

Yanlışı söylemesi mümkün değil!

Ben bu sonucu şöyle okuyorum;

Fenerbahçe şampiyonluk adayı takımlar ile oynarken farklı bir şekilde motive oluyor ve futbolcular, kapasitesini sahaya yansıtıyor…

Diğer maçları ise aynı ciddiyette oynamıyor!

Açık deyimi ile maç seçiyor!

Sadece futbolcusu değil taraftarı, başkanı, yöneticisi, masörü, çaycısı;

Hep birlikte maç seçiyor(!)

Avrupa’da oynanan maçlara bakarak da bunu test edebiliriz…

Fenerbahçe bu yıl, Manchester United ve Feyenoord’un olduğu gruptan lider çıktı…

Ligde ise tarihinin en az puanlarından birini toplamış durumda…

Keza geçen yıl çeyrek finalde, hakem(!) Ivan Bebek tarafından önü kesildi…

Sözün özü;

Fenerbahçe, Türkiye Liginde kapasitesi kadar oynamıyor…

Her maçı aynı ciddiyet ile oynamıyor…

***

Başkan Aziz Yıldırım’ın sözünü ettiği;

-----Hakemler, federasyon ve 3 Temmuz’un etkileri konusu;

Kesinlikle doğrudur…

Rakiplerin Fenerbahçe maçlarına olan farklı konsantrasyonu, konusu da;

Doğrudur!

Ancak yukarıdaki tabloyu tek başına anlatmaya yeterli değildir!

Unutmayın ki; Fenerbahçe şampiyonluk adayı takımlarla da, aynı hakemler ile oynamaktadır(!)

Fenerbahçe futbol takımının özellikle son üç yıldır, verimlilik ve ciddiyet sorunu vardır!

Problemleri çözmenin yolu, nedenlerini doğru tespit etmekten geçer…

Sorunun nedenini hep kendi dışında gelişen faktörlerde aramak, aslında kendi varlığını küçümsemek demektir!