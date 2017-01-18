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Galatasaray mali açıdan zorda!
18 Ocak 2017 , 09:59
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Nakit akışını sağlayamayan ve bankalardan uzun vadeli kredi almakta zorlanan sarıkırmızılı yönetim, futbolcu ve Arena’daki idari personelin alacaklarını ödeyemedi
Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönen ve lider Başakşehir'in üç puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da yeşil sahada işler yolunda gidiyor. Jan Olde Riekerink ve öğrencilerinin başarısına rağmen sarı-kırmızılı yönetimin başı mali sorunlarla dertte. Galatasaray yönetimi, 22 Ekim'de Genel Kurul'dan Riva ve Florya arazilerinin satışı için yetkiyi alsa da bankalar 1 milyar 623 milyon TL borcu olan sarıkırmızılı kulübe kredi vermeye yanaşmıyor. Futbolculara 29 Aralık tarihli verilen senetler hala ödenemedi ve futbol takımına toplum borcun 15 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenildi.
PERSONEL MAAŞLARI DA ÖDENMEDİ
Kulüp personelinin de Ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen maaşlarını alamadığı ortaya çıktı. Riva'dan Galatasaray'ın kasasına 2019'dan itibaren para girecek. Florya'dan ise bu yıl altyapı çalışmasının yapılacağı projenin yüzde 30 satışı sayesinde 60 milyon Dolar gelir bekleniyor. Emlak Konut GYO ile imzalanan ek protokolde Galatasaray'ın bu işbirliği sayesinde minimum 500 milyon TL kazanacağı sözleşmede yazılı olarak açıklanmıştı.
BAŞKAN'IN 41 MİLYON ALACAĞI VAR
Sarı-kırmızılı yetkililer de bir an önce 500 milyon TL'yi bankalarda kırdırma ve bu yolla sıcak para ihtiyacını gidermeyi gündemine aldı. Denizbank ve Ziraat Bankası ile görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Şu ana kadar 41 milyon TL kasa kolaylığı sağlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bankalarla bizzat görüştüğü ve Aralık ayı sonunda ödeme sözü verdiği futbolculardan biraz daha zaman istediği gelen haberler arasında. (Sabah)
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