"Galatasaray'a saygımız var ama.."

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, sahalarında oynadıkları her maça 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.

Tolga Gül, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu sahalarında karşılaşacakları Galatasaray maçının çok zorlu olacağını bildirdi.

Direkt oynayan 6 oyuncularından yoksun maça çıkacaklarını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Sahamızda oynuyoruz. Büyük takım ya da kendi ayarımızda takım ayrımı yok. Sahamızda oynadığımız her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Şampiyonluk yolunda onlar da emin adımlarla yürüyorlar ama biz de kendi işimize bakmak zorundayız. Biz de bir an evvel puanlar toplayarak ligde tutunma adına en iyi yerde olmamız gerekiyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yeniden Süper Lig'e çıktıktan sonra Karabük'te ilk defa büyük bir takımı ağırlayacağız. Tribünlerin daha dolu, her zamankinden daha fazla seyirci olmasını bekliyorum."