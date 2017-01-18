Galatasaray'ın gözdesine iki teklif!

AJANSSPOR- Adı Galatasaray ile de anılan Michael Olunga için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İsveç basınında yer alan habere göre Olunga için kulübü Djurgarden'e 2 resmi teklif geldi. Bunlardan birisi CSKA Moskova diğeri ise Çin Süper Ligi ekibi Guizhou Zhicheng FC'den.

İsveç ekibi henüz bu teklifleri kabul etmezken 2 kulüple de pazarlıklar sürüyor. Djurgarden, 22 yaşındaki golcü için 3 ila 4 milyon Euro arası bir bonservis ücreti belirlemiş durumda.

Djurgarden'in Sportif Direktörü Bosse Andersson da Olunga'ya ciddi bir ilginin olduğunju doğrularken daha fazla detay vermedi.

Haberde Türkiye'den bir takımın da Olunga için devrede olduğu belirtilirken İsveç ekibinin Olunga'yı yakın zamanda satacağı belirtiliyor.