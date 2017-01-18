- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray'ın gözdesine iki teklif!
18 Ocak 2017 , 10:40
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Adı Galatasaray ile de anılan Michael Olunga için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İsveç basınında yer alan habere göre Olunga için kulübü Djurgarden'e 2 resmi teklif geldi. Bunlardan birisi CSKA Moskova diğeri ise Çin Süper Ligi ekibi Guizhou Zhicheng FC'den.
İsveç ekibi henüz bu teklifleri kabul etmezken 2 kulüple de pazarlıklar sürüyor. Djurgarden, 22 yaşındaki golcü için 3 ila 4 milyon Euro arası bir bonservis ücreti belirlemiş durumda.
Djurgarden'in Sportif Direktörü Bosse Andersson da Olunga'ya ciddi bir ilginin olduğunju doğrularken daha fazla detay vermedi.
Haberde Türkiye'den bir takımın da Olunga için devrede olduğu belirtilirken İsveç ekibinin Olunga'yı yakın zamanda satacağı belirtiliyor.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar