Güneş'ten 2 isme özel tebrik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlı maçı sonrası Oğuzhan ve Atiba'yı özel olarak kutladı.

BEŞİKTAŞ önceki gün Osmanlıspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederken Talisca’nın attığı nefis gol ve Fabri’nin 88’de yaptığı muhteşem kurtarış herkesin dikkatini çekti ve bu iki hareket çok konuşuldu. Ancak Kartal’ın teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından tüm oyuncularını kutlarken orta alandaki ikilisi Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson için ise ayrıca övgü dolu sözler söyledi.

SİYAH-BEYAZLILARIN ağır zeminde elde ettiği kritik galibiyetin sonrasında karşılaşmanın istatistiklerini inceleyen tecrübeli çalıştırıcı, Ozzie ve Atiba’nın 11.34 kilometre ile takımın en çok koşan isimleri olduğunu gördü.

'Çok teşekkür ediyorum'

SOYUNMA odasında yaptığı konuşma sonrası, Talisca’ya gol attıran Oğuzhan ve Cenk’e asist yapan Hutchinson’la konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Aferin oğlum size. Çok iyiydiniz. Hem hücum hem savunma katkısı yaptınız. Tam bir uyum içindeydiniz. İşte sizden istediğim futbol bu. Size verdiğim görevi eksiksiz yerine getirdiniz. İkinize gösterdiğiniz çaba için çok teşekkür ederim” diyerek tebrik etti. (Vatan)