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Hep aynı hastalık!
18 Ocak 2017 , 09:29
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Advocaat evinde yine küme düşmeye aday takımlarından birine puan kaptırdı, bu sezon iç sahada 5. kez takıldı.
Fenerbahçe bu hafta ağır bir hasar daha aldı. İkinci yarının açılışını evinde son sıradaki Adanaspor ile yapan sarı-lacivertliler beklemediği bir kayıp yaşadı.
Advocaat ve ekibi, zirve yarışında kritik bir dönemici atlatamazken, yine küme düşme hattında yer alan bir takım karşısında 3 puan alınamadı.
Hesapta yoktu
Daha önce 2. haftada sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra 7. haftada Alanyaspor ile yenişememişti (1-1).
Fenerbahçe son olarak da yine evinde Adanaspor’a diş geçiremedi. Advocaat’ın takımı 3 küme düşme adayı takıma 6 puan kaptırdı. Bu durum lig yarışına doğrudan yansıdı. Lider Başakşehir ile olan 7 puanlık farkta bu durumunda etkisi görüldü.
Sarı-lacivertliler iç sahada da kötü bir görüntü çizdi. Fenerbahçe, 9. iç saha maçında 5. kez kayıp yaşadı. Buna göre Advocaat ve öğrencileri, evinde 4 beraberlik 1 yenilgi gördü.
Dar kadro sıkıntısı
Sezon başından bu yana Advocaat’ın elinde ideal olarak 14 oyunculuk bir rotasyon grubunun olması dikkat çekiyor. Zaman zaman 18 kişiye çıkan rotasyonda teknik heyeti daha da zor bir süreç bekliyor. Emenike ve Van der Wiel’in kadro dışı olması, Stoch, İsmail ve Salih Uçan’ın da yetersiz görülmesiyle rotasyon şansı daha da daralıyor. (Milliyet)
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