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İstatistiklere göre Başakşehir...

Tarih18 Ocak 2017 , 10:55

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İstatistiklere göre Başakşehir...

AJANSSPOR- Medipol Başakşehir 17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 39 puanla ilk sırada yer alıyor. Şampiyonluğu konuşmak için henüz erken olsa da ilk 17 haftada 39 puan veya üstünde toplayan takımların sezonu nerede bitirdiklerini araştırdık. 

1996-97 sezonundan beri yani son 20 sezonda (bu sezon hariç) ilk 17 hafta sonunda 39 puan ve üzerinde toplayan 17 takımdan 7'si sezonu şampiyon tamamlarken 7'si ikinci ve üçü de üçüncü tamamladı. (Aynı anda iki takımın 39 puan ve üzeri topladığı 4 sezon bulunuyor.) Yani Başakşehir %82 ihtimalle sezonu ilk iki sırada bitirecek. 

İşte 1995-96 sezonundan bu yana durum:

               İlk 17 hafta            Sezon sonu  

2015-16    BJK    41    1.       BJK    79    1.
                FB     40    2.        FB     74    2.
                            
2014-15   FB    39    1.         FB    74    2.
                            
2013-14    FB    41    1.        FB    74    1.
                            
2012-13    YOK                        
                            
2011-12    YOK                        
                            
2010-11    TS    42               TS    82    2.
                            
2009-10    YOK                        
                            
2008-09    YOK                        
                            
2007-08    YOK                        
                            
2006-07    YOK                        
                            
2005-06    FB    45    1.        GS    83    1.
               GS    41    2.        FB    81    2.
                            
2004-05    FB    43    1.        FB    80    1.
                GS    39    2.       GS    76    3.
                            
2003-04    BJK    43    1.      BJK    62    3.
                            
2002-03    BJK    41    1.      BJK    85    1.
                            
2001-02    GS    39    1.        GS    78    1.
                            
2000-01    GS    39    1.        GS    73    2.
                            
1999-00    GS    42    1.        GS    79    1.                          
                            
1998-99    YOK                        
                            
1997-98    FB    39    1.         FB    71    2.
                            
1996-97    GS    44    1.        GS    82    1.
                FB    39    2.        FB    73    3.

 

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