- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
İstatistiklere göre Başakşehir...
18 Ocak 2017 , 10:55
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
AJANSSPOR- Medipol Başakşehir 17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 39 puanla ilk sırada yer alıyor. Şampiyonluğu konuşmak için henüz erken olsa da ilk 17 haftada 39 puan veya üstünde toplayan takımların sezonu nerede bitirdiklerini araştırdık.
1996-97 sezonundan beri yani son 20 sezonda (bu sezon hariç) ilk 17 hafta sonunda 39 puan ve üzerinde toplayan 17 takımdan 7'si sezonu şampiyon tamamlarken 7'si ikinci ve üçü de üçüncü tamamladı. (Aynı anda iki takımın 39 puan ve üzeri topladığı 4 sezon bulunuyor.) Yani Başakşehir %82 ihtimalle sezonu ilk iki sırada bitirecek.
İşte 1995-96 sezonundan bu yana durum:
İlk 17 hafta Sezon sonu
2015-16 BJK 41 1. BJK 79 1.
FB 40 2. FB 74 2.
2014-15 FB 39 1. FB 74 2.
2013-14 FB 41 1. FB 74 1.
2012-13 YOK
2011-12 YOK
2010-11 TS 42 TS 82 2.
2009-10 YOK
2008-09 YOK
2007-08 YOK
2006-07 YOK
2005-06 FB 45 1. GS 83 1.
GS 41 2. FB 81 2.
2004-05 FB 43 1. FB 80 1.
GS 39 2. GS 76 3.
2003-04 BJK 43 1. BJK 62 3.
2002-03 BJK 41 1. BJK 85 1.
2001-02 GS 39 1. GS 78 1.
2000-01 GS 39 1. GS 73 2.
1999-00 GS 42 1. GS 79 1.
1998-99 YOK
1997-98 FB 39 1. FB 71 2.
1996-97 GS 44 1. GS 82 1.
FB 39 2. FB 73 3.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar