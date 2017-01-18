İstatistiklere göre Başakşehir...

AJANSSPOR- Medipol Başakşehir 17 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 39 puanla ilk sırada yer alıyor. Şampiyonluğu konuşmak için henüz erken olsa da ilk 17 haftada 39 puan veya üstünde toplayan takımların sezonu nerede bitirdiklerini araştırdık.

1996-97 sezonundan beri yani son 20 sezonda (bu sezon hariç) ilk 17 hafta sonunda 39 puan ve üzerinde toplayan 17 takımdan 7'si sezonu şampiyon tamamlarken 7'si ikinci ve üçü de üçüncü tamamladı. (Aynı anda iki takımın 39 puan ve üzeri topladığı 4 sezon bulunuyor.) Yani Başakşehir %82 ihtimalle sezonu ilk iki sırada bitirecek.

İşte 1995-96 sezonundan bu yana durum:

İlk 17 hafta Sezon sonu

2015-16 BJK 41 1. BJK 79 1.

FB 40 2. FB 74 2.



2014-15 FB 39 1. FB 74 2.



2013-14 FB 41 1. FB 74 1.



2012-13 YOK



2011-12 YOK



2010-11 TS 42 TS 82 2.



2009-10 YOK



2008-09 YOK



2007-08 YOK



2006-07 YOK



2005-06 FB 45 1. GS 83 1.

GS 41 2. FB 81 2.



2004-05 FB 43 1. FB 80 1.

GS 39 2. GS 76 3.



2003-04 BJK 43 1. BJK 62 3.



2002-03 BJK 41 1. BJK 85 1.



2001-02 GS 39 1. GS 78 1.



2000-01 GS 39 1. GS 73 2.



1999-00 GS 42 1. GS 79 1.



1998-99 YOK



1997-98 FB 39 1. FB 71 2.



1996-97 GS 44 1. GS 82 1.

FB 39 2. FB 73 3.