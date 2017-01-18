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Kafkas bahisçileri güldürüyor!

Tarih18 Ocak 2017 , 16:14

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Kafkas bahisçileri güldürüyor!

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Toluynay Kafkas'ın çalıştırdığı takımların ligdeki son 100 maçının, 57'sinde ilk yarılar berabere bitti. Ligin genelinde bu oran yüzde 43'ken, Kafkas'ın takımlarında yüzde 57.

Ligin 3. haftasında Akhisar Belediyespor'da Cihat Arslan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Tolunay Kafkas, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 21 maçın 10'unda ilk yarıları berabere kapattı.

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