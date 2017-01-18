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Karabükspor'un kalesi düştü!
18 Ocak 2017 , 20:08
AJANSSPOR ÖZEL-
Kardemir Karabükspor'un kadro planmasında düşünmediği Brezilyalı file bekçisi Adriano Facchini, eski takımı Gil Vicente'ye geri döndü.
Portekiz Premier Lig ekiplerinden Vicente'nin daha önce 4 sezon formasını terleten Adriano, geçen sezon Karabükspor'a transfer olmuş ve TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. 33 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sezon 5'i ilk 11'de olmak üzere 6 karşılaşmada görev aldı.
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