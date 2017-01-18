Kupada dev derbi göründü!

AJANSSPOR- Fenerbahçe liderlik şansını son haftaya taşımak için çıktığı Gençlerbirliği maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, D Grubu'nda Beşiktaş'ın 1 puan alması halinde son 16 turunda Vodafone Arena'ya gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 5. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler iki kez öne geçtiği mücadelenin 64 dakikasını 10 kişi oynadı. İsmail Köybaşı yaptığı penaltı sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 13 puanla grup liderliğini garantilerken, Fenerbahçe 8 puanla 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın D Grubu'nda oynayacağı son 2 maçta (Darıca Gençlerbirliği ve Kayserispor) 1 puan alması halinde Şubat ayının ilk hafta sonunda Vodafone Arena’ya gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.