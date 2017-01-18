- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Neden anlaşamadıklarını açıkladı!
18 Ocak 2017 , 14:08
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
AJANSSPPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanspor, daha önce 1.5 yıllığına el sıkışıldığı duyurulan teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağlayamadı. Bu gelişme, kulübün resmi internet sitesinden de açıklandı.
Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor ile ilgili görüşmesi hakkında Ajansspor'a konuştu. Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, "Takımın düzenlenişiyle, yeniden oluşturmakla ilgili konularda uzlaşamadık. Bu konuda ortak noktaya gelebileceğimizi düşünmediğim için vazgeçtim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sağlam kendisine yeni tekliflerin olduğunu doğrulayarak, "Şimdi teklifler var. Bunlardan iki tanesi de Katar’dan. Olursa bu seçenekleri değerlendireceğim." açıklamasını yaptı.
Haber : Özgür Sancar - ÖZEL
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Alanyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar