Neden anlaşamadıklarını açıkladı!

AJANSSPPOR - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanspor, daha önce 1.5 yıllığına el sıkışıldığı duyurulan teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağlayamadı. Bu gelişme, kulübün resmi internet sitesinden de açıklandı.



Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor ile ilgili görüşmesi hakkında Ajansspor'a konuştu. Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, "Takımın düzenlenişiyle, yeniden oluşturmakla ilgili konularda uzlaşamadık. Bu konuda ortak noktaya gelebileceğimizi düşünmediğim için vazgeçtim." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Sağlam kendisine yeni tekliflerin olduğunu doğrulayarak, "Şimdi teklifler var. Bunlardan iki tanesi de Katar’dan. Olursa bu seçenekleri değerlendireceğim." açıklamasını yaptı.



Haber : Özgür Sancar - ÖZEL

