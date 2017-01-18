Podolski'den anlamlı paylaşım!

AJANSSPOR - Galatasaray’ın Alman golcüsü Lukas Podolski, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 gol atıp 1 de asist yaptığı Elazığspor maçının ardından terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin’i unutmadı.



Podolski, Elazığspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta açılan pankartı paylaştı ve konuyla ilgili kısa bir açıklama da yayınladı. Poldi, ”Ona çok büyük bir saygım var. Umarım, bize bıraktığı hatıralar yaşamaya devam ederken, o huzurlu bir şekilde uyuyordur." ifadelerini kullandı.



