Reynaldo transferinde flaş gelişme!

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor ile Gençlerbirliği'nin talip olduğu Qarabağlı yıldız oyuncu Reynaldo dos Santos Silva'nın Azerbaycan temsilcisi Tural Asker, editörümüz Salim Manav' konuştu.

Reynaldo konusunda önemli açıklamalarda bulunan Asker, "Gençlerbirliği geçtiğimiz hafta içerisinde Reynaldo ile ilgilendi. Stancu'nun ayrılmasının ardından, Reynaldo tekrar transfer gündemlerine geldi.

Adanaspor geçtiğimiz günlerde oyuncuyla bir temas sağladı fakat maddi anlamda uzlaşma sağlanamadı. Adanaspor, Reynaldo'nun istediği ücreti vermedi. Reynaldo Türkiye veya Avrupa'da futbol yaşamını sürdürmek istiyor. Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi devam ediyor. Qarabağ kulübü bu transferde kiralık değil satılması taraftarı" dedi.

