"Sadece Fenerbahçe ilgilenmiyor"

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sergiy Sydorchuk'un Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, başarılı orta saha oyuncusuyla sarı lacivertlilerin dışında Türkiye'den diğer kulüplerin de ilgilendiğini söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ercan, ''Kulübü Sergiy Sydorchuk'u satmak istemiyor. Büyük kulüplerden 2-3 teklif geldi. İngiltere ve İspanya'dan ilgilenenler var. Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor ancak kulüp başkanı bırakmak istemiyor. Kesinlikle satılmaz şeklinde bakıyor. Direkt kulübe teklifler geliyor. Türkiye'ye gelirse yararlı olacaktır. İyi futbolcu ve kaliteli bir oyuncu. Kulübün önemli oyuncularından bir tanesi. Oyuncunun maaşında herhangi bir sıkıntısı yok. İyi kazanıyor. Souza 5 milyon Euro alıyorsa bu oyuncu 15 milyon Euro almak ister. Teklif veren bir Türk kulübü oldu ancak başkan ciddiye almadı teklifi'' dedi.

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emmanuel Emenike için de çalışma yaptığını belirten Doğan Ercan, ''Emenike'yı Rusya'dan 1-2 kulübe önerdik, onlardan haber bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

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