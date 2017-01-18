Sapunaru defteri kapanmadı!

Kardemir Karabükspor Başkanı Feridun Tankut, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

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Slovakya Süper Lig takımlarından Zilina ile dostluk anlaşması yaptıklarını kaydeden Feridun Tankut, "Zilina ile yaptığımız dostluk anlaşması var. Zilina ile altyapı noktasında fikir alışverişinde bulunacağız" dedi.

-TEK ENDİŞEMİZ HAKEM HATALARI

Galatasaray maçına değinen Başkan Tankut, " Galatasaray ile oynayacağımız maçta eksiğimiz çok, 3 arkadaşımız Afrika Kupasında ayrıca Olafur Skulason ve kalecimiz Oleksandr Rybka sakat. Tek endişemiz hakem hataları, eşit şartlar ile mücadele etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

-ADRİANO PORTEKİZ'E DÖNECEK

Traoré ve Adriano konusunda açıklamalarda bulunan Tankut, Sapunaru transferiyle ilgili olarak ise;"Abdou Razack Traoré ilk olarak gitmek istedi, şimdi kalmak istiyor. Farklı bir düşüncesi olursa bakacağız. Bizim arzumuz Traoré ile devam etmek. Sonuç alabilirsek Romanya'dan Sapunaru var, temaslarımız hala devam ediyor. Adriano Facchini'yi kiralık göndermek istiyoruz. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor, gelen kiralık teklifleri reddetti. Tahminim Portekiz'e dönecektir" diye konuştu.