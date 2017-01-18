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Selçuk'a Çin transferi için onay çıktı
18 Ocak 2017 , 12:36
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray'da Sneijder ve Podolski'nin ardından, kaptan Selçuk İnan da Çinlilerin gündemine geldi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nde futbol takımlarının transferlerine onay veren komite Selçuk İnan'ı da transfer edilebilecek futbolcular listesine dahil etti.
Çin futbol komitesinin onayını alan deneyimli orta saha oyuncusu için komitede etkin çalışma yürüten bir Çinli, diğerleri Sırp ve Fransız olan 3 ünlü FIFA menajerinin de "son derece ilginç ve etkili bir oyuncu" diyerek referans oldukları öğrenildi.
Bu aşamadan sonra milli futbolcuyu transfer etmek isteyen Çin kulüplerinin bu menajerler aracılığıyla Galatasaray ve oyuncunun temsilcisiyle bağlantı kurması gerekiyor.
Çin'de transfer dönemi Mart ayına kadar devam ediyor. Ancak Avrupa'da oynayan futbolcular için transfer bu ay sonunda kapanıyor.
Özgür Sancar - Ajansspor Özel
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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