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Şenol Güneş onu istedi!
18 Ocak 2017 , 09:37
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü yönetimle yaptığı görüşmede, “Eder’i mutlaka alalım. Takıma büyük güç katar” dedi. Güneş'in sözleri üzerine harekete geçen yönetim Lille ile 2. tur görüşmelerine başladı. Bu transfer her an sonuçlanabilir.
Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısında deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyet şampiyonluk umutlarını yeniden artırdı. Ancak Teknik Direktör Şenol Güneş zorlu maçtan 3 puanla ayrılmalarına rağmen yönetimden Lille'de forma giyen Portekizli golcü Eder'in alınmasını istedi. Galibiyet sonrası uçakta yöneticilerle bir görüşme gerçekleştiren Şenol Güneş, "Takımda Cenk, Talisca, Babel, Aboubakar gibi gol yüzdesi yüksek oyuncular var. Ancak işi şansa bırakmamamız gerekiyor. Lille'li Eder tam benim özelliklerime uygun ve takıma anında uyum sağlayabilecek bir golcü. Onunla yaptığınız görüşmelerden haberim var. Eğer şampiyonlukta tüm rakiplerimizden bir adım öne geçmemizi istiyorsanız Eder'i mutlaka alalım. Ceza sahasında çok bitirici ve yırtıcı bir santrfor. Takıma kazandırmanız gücümüze güç katar" dedi.
SEZON SONUNA KADAR 1 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Ara transfer döneminde Eder için Lille ile bir görüşme yapan yönetim bu gelişmenin ardından Fransız kulübü ile 2. tur görüşmelerine başladı. Lille'den bu oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonuna kadar 1 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Ancak Fransız kulübünün 1.5 milyon Euro'da diretmesi üzerine pazarlıkların sürdüğü belirlendi. Beşiktaş'ın bu transferi her an sonuçlandırma ihtimalinin güçlü olduğu öne sürüldü.. (Takvim)
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