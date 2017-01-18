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Stancu'ya sağlık kontrolü

Tarih18 Ocak 2017 , 16:56

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Stancu'ya sağlık kontrolü

 Bursaspor'un Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Rumen oyuncu Bogdan Stancu, sağlık kontrolünden geçirildi. 

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Acıbadem Bursa Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Stancu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından lisans işlemlerinin tamamlanması için Özlüce Tesisleri'nde resmi sözleşmeyi imzalayan Rumen golcü, daha sonra sahaya inerek basın mensuplarına poz verdi. 

Stancu için yarın tesislerde imza töreni düzenleneceği açıklandı. 

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