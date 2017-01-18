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Talisca için 50 TL!
18 Ocak 2017 , 10:17
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Beşiktaşlı bir taraftar, Talisca'nın bonservisinin alınması için kulübün hesabına 50 TL yatırdı
Yaşadığı sakatlık sonrası 3 ay sonra çıktığı lig maçında harika bir gole imza atan ve Osmanlı galibiyetinde pay sahibi olan Anderson Talisca için taraftarlar seferberlik başlattı. Benfica’dan 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı oyuncunun bonservisinin alınması için yönetime destek olmak isteyen bir taraftar kulübün banka hesabına yatırdığı 50 liranın dekontunu paylaştı. Oldukça ilgi gören 50 liralık dekontun görüntüsü diğer Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından da paylaşıldı ve günün konusu haline geldi. (HT Spor)
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