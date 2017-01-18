Tottenham'ın Bruma inadı!

Match UK dergisine göre yeni yılda Premier Lig’e gerçekleşecek muhtemel transferler arasında Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma da yer alıyor. Tottenham’ın, genç futbolcu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığının altı çizildi.

Sergilediği futbolla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam eden Bruma, İngilizlerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Tottenham'ın Türkiye'ye gelerek yakından takip ettiği Portekizli futbolcuyu sezon sonunda renklerine katacağı iddia edildi. Match UK dergisinin Premier Lig'de yeni sezonda forma giymesi muhtemel isimleri masaya yatırdığı haberde, Bruma'ya da yer verildi.

Genç futbolcunun yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer olacağı iddia edilirken, Bruma'nın sürati ve tekniği ile dikkat çektiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme imzalayıp daha yüksek bir rakama elden çıkarmak istediği 22 yaşındaki futbolcunun geleceği şimdiden büyük merak konusu olmaya başladı.