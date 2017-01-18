- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Tottenham'ın Bruma inadı!
18 Ocak 2017 , 09:54
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Match UK dergisine göre yeni yılda Premier Lig’e gerçekleşecek muhtemel transferler arasında Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma da yer alıyor. Tottenham’ın, genç futbolcu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığının altı çizildi.
Sergilediği futbolla herkesi kendisine hayran bırakmaya devam eden Bruma, İngilizlerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Tottenham'ın Türkiye'ye gelerek yakından takip ettiği Portekizli futbolcuyu sezon sonunda renklerine katacağı iddia edildi. Match UK dergisinin Premier Lig'de yeni sezonda forma giymesi muhtemel isimleri masaya yatırdığı haberde, Bruma'ya da yer verildi.
Genç futbolcunun yaklaşık 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Tottenham'a transfer olacağı iddia edilirken, Bruma'nın sürati ve tekniği ile dikkat çektiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme imzalayıp daha yüksek bir rakama elden çıkarmak istediği 22 yaşındaki futbolcunun geleceği şimdiden büyük merak konusu olmaya başladı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar