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Trabzonspor'dan Caceres açıklaması!
18 Ocak 2017 , 19:35
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Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a konuştu.
Yeni transfer Martin Caceres ve Mehmet Ekici hakkında açıklamalarda bulunan Bülbüloğlu, "Rodellaga konusunda sona gelindi. Caceres az önce İstanbul'a geldi fakat sağlık durumuyla ilgili kafamızda soru işaretleri var. Sağlık kontrollerinin ardından süreç devam edecek.
Mehmet Ekici bizimle bir şey konuşmadı. Ayrılmak istediğini belirtti, şartlarımızda bazı şeylere yaklaşmadı. Mehmet Ekici için Fenerbahçe ile anlaşmıştık ama Aatif gelmek istemedi. Başka formüller denedik ama Mehmet kabul etmedi. Bu yüzden kadro dışı bıraktık ama her an gidebilir. Mehmet Ekici'nin yurt dışına gitme isteği varmış. Görüşmeleri devam ediyor. Bekleyip göreceğiz.
Mehmet Ekici bizi niye UEFA'ya şikayet etsin? Parasını veriyorum, antrenman sahası veriyorum. Çıksın antrenmanını yapsın" dedi.
Ajansspor Özel Haber
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