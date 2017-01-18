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Uğur ve Ferhat imzaladı!
18 Ocak 2017 , 10:40
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, savunma oyuncuları Uğur Uçar ve Ferhat Öztorun ile sözleşme yeniledi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, yaptığı açıklamada, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Uğur ve Ferhat ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını bildirdi.
Saral, iki futbolcunun Medipol Başakşehir için önemli olduğunun altını çizerek, "Takımımızın elde ettiği başarıda pay sahibi olan iki oyuncumuzu kadroda tuttuğumuz için mutluyuz. Umarım birlikte daha önemli başarılara imza atarız." dedi.
Uğur ve Ferhat, 2014-2015 sezonu başında Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu.
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