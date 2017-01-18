- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ulloa için Beşiktaş'a rakip çıktı!
18 Ocak 2017 , 00:37
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği iddia edilen Leonardo Ulloa'ya İspanya'dan talipler var.
Sky Sports'un haberine göre Leicester City geçen hafta adı açıklanmayan bir La Liga ekibinden Ulloa için gelen transfer teklifini reddetti. Yine birçok İspanyol takımın gözünün Ulloa üzerinde olduğu belirtildi.
Haberde Leicester City'nin yaz döneminde Arjantinli forvet için gelen 9 milyon Pound'luk teklifi reddettiği de yer aldı.
Rotasyonda Islam Slimani, Jamie Vardy, Shinji Okazaki, Ahmed Musa gibi isimlerin gerisinde kalan 30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör Claudio Ranieri, onu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı.
Bu sezon bütün kulvarlarda 19 maçta 485 dakika görev alan Ulloa 1 gol atabildi.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar