Ulloa için Beşiktaş'a rakip çıktı!

AJANSSPOR- Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği iddia edilen Leonardo Ulloa'ya İspanya'dan talipler var.

Sky Sports'un haberine göre Leicester City geçen hafta adı açıklanmayan bir La Liga ekibinden Ulloa için gelen transfer teklifini reddetti. Yine birçok İspanyol takımın gözünün Ulloa üzerinde olduğu belirtildi.

Haberde Leicester City'nin yaz döneminde Arjantinli forvet için gelen 9 milyon Pound'luk teklifi reddettiği de yer aldı.

Rotasyonda Islam Slimani, Jamie Vardy, Shinji Okazaki, Ahmed Musa gibi isimlerin gerisinde kalan 30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Teknik direktör Claudio Ranieri, onu takımda tutmak istediklerini açıklamıştı.

Bu sezon bütün kulvarlarda 19 maçta 485 dakika görev alan Ulloa 1 gol atabildi.