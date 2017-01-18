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Volkan Pala'nın yeni adresi!

Tarih18 Ocak 2017 , 17:47

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Volkan Pala'nın yeni adresi!

Volkan Pala'nın yeni adresi belli oldu.

Galatasaray'ın sezon öncesi Çaykur Rizespor'a kiralığı Volkan Pala, lig devam ederken Rizespor'dan ayrılmıştı.19 yaşındaki oyuncu Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor'a kiralık olarak gönderildi.

Öte yandan; Volkan Pala Rizespor formasıyla sadece 1 maçta görev aldı.
 

(Sporun Dibi)

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