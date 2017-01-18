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Wesley Sneijder Dubai'de!
18 Ocak 2017 , 14:55
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- Spor Toto Süper Lig
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder Dubai'de görüntülendi.
Konya maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen, sonrasında ise dün Elazığspor ile deplasmanda oynanan maçın kadrosunde yer alan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, soluğu bu sabah Dubai'de aldı.
Ülkemizi yarın Dubai Meydan Hipodromu'nda temsil edecek olan 2016 Gazi Şampiyonu Graystorm'un ekibi ile karşılaşan Sneijder bir de hatıra pozu verdi. Ekipten Barış Vatansever ve Mustafa Güçlü'ye konuşan Sneijder kalbinin Graystorm’la olacağını söyledi.
Kaynak : Fanatik
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