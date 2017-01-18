- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Yeni durağı Getafe oldu!
18 Ocak 2017 , 17:10
Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş formaları da giyen Kaan Baysal, Getafe'ye transfer oldu.
20 yaşındaki Kaan Baysal, İspanya 2. Lig ekiplerinden Getafe'ye transfer oldu.
PSV alt yapısından yetişen, 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan ve sonrasında da serbest kalan genç futbolcu Beşiktaş'a imza atmıştı.
Beşiktaş'tan da ayrılan genç orta saha boşta kaldı ve İspanyol ekip Getafe'ye imza attı. - CNN Türk
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar